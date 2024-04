Na „Jancarza” przyjedzie ekipa z Częstochowy. Czy stalowcy zdołają poskromić „Lwy”?

Rywale z wielkiej "piątki"

I gorzowianie, i częstochowianie byli typowani przed rozpoczęciem sezonu 2024 do wielkiej „piątki” PGE Ekstraligi. Początek rozgrywek jest jednak dla tych ekip umiarkowanie pomyślny. Stalowcy zaczęli od wygranej 51:39 z KS Apatorem Toruń, by w drugiej rundzie polec z kretesem 35:55 w Lublinie.

Z kolei „Lwy” zaczęły od niespodziewanej porażki 43:47 w Lesznie, a potem – mimo dwóch podejść – nie udało się im z powodu opadów deszczu rozegrać domowego spotkania z Betardem Spartą Wrocław. Ostatecznie ten mecz ma się odbyć w najbliższy wtorek, 30 kwietnia. Znawcy speedway’a mówią, że to będzie prawdziwy sprawdzian tegorocznej sportowej wartości Włókniarza.

Mocne nazwiska

O drużynie z Częstochowy mówi się nie bez kozery, że jest bardzo głodna ligowego sukcesu. Włókniarz ma w swoim dorobku 4 złote, 3 srebrne i 7 brązowych medali DMP, ale ostatni raz „Lwy” stały na podium w 2022 roku, odbierając brązowe krążki. Jak na ambicje prezesa Michała Świącika , który od ośmiu lat stara się zbudować żużlową potęgę pod Jasną Górą, to stanowczo za mało.

Głównymi atutami ekipy trenera Janusz Ślączki jest czterech znakomitych seniorów: Duńczycy Leon Madsen (jeździ we Włókniarzu od 2017 roku) i Mikkel Michelsen oraz Maksym Drabik i Kacper Woryna. Na pozycję U-24 klub zakontraktował kolejnego Duńczyka Madsa Hansena, zaś juniorską formację tworzą Kajetan Kupiec i Kacper Halkiewicz. Drużyna mocna, ale… z pewnością do ogrania. Co w tym sezonie udowodnili już leszczynianie. Przypomnijmy, że na „Smoczyku” zupełnie zawiódł Drabik, przywożąc tylko 1 „oczko”.