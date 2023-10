Oto piękne, chociaż w tym roku skromne, zbiory grzybów naszych Czytelników z Żagania i okolic!

Jeśli chcecie sprawdzić, gdzie są grzyby, to można to zrobić na stronie:

https://grzyby.pl/foto/wystepowanie-LS.htm

Znajdziecie tam najnowsze informacje, gdzie w Lubuskiem można znaleźć grzyby

Grzybobranie to cudowna forma spędzania wolnego czasu. Długi spacer, świeże powietrze i znalezione grzyby zachęcają, aby wybrać się do lasu. - Jednak bardzo często amatorzy grzybobrania pochłonięci zbieraniem tracą orientację w terenie i po jakimś czasie tracą orientację, gdzie się znajdują i w jakim kierunku powinni iść — informuje żagańska policja. - Co roku policjanci na terenie całej Polski otrzymują zgłoszenia o zagubieniu w lesie. Pomimo wysiłku funkcjonariuszy, bywa tak, że osoby te odnajdują się często nawet po kilku dniach. Aby uniknąć tego typu sytuacji, pamiętajmy, by zachować ostrożność i rozsądek podczas wędrówek po lesie.