Pacjenci Nowego Szpitala w Kostrzynie poskarżyli się na szpitalne toalety. Szpital obiecuje reakcję

To z pozoru błahy problem. Ale dla pacjentów to istotna sprawa. Tym bardziej, że w kolejkach spędzają sporo czasu. - Taka sytuacja ma miejsce już nie pierwszy raz. Na parterze szpitala czeka masa ludzi. Dla tych wszystkich pacjentów jest tylko jedna toaleta – skarży się małżeństwo, które było w kostrzyńskim szpitalu kilka dni temu. – Brakuje papieru toaletowego, ręczników do wytarcia rąk, jest brudno, do tego ten zapach… – słyszymy od pacjentów, którzy skontaktowali się z redakcją GL.

Tak wygląda toaleta w kostrzyńskim szpitalu. Pacjenci skarżą się, że w toalecie w kostrzyńskim szpitalu często jest brudno, brakuje ręczników papierowych i papieru toaletowego. Jakub Pikulik

Przeczytaj też: W środku nocy wyłączył zasilanie w szpitalu w Kostrzynie nad Odrą! Sprawa trafiła do prokuratury