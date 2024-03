Pacjenci w województwie lubuskim czekają nawet 159 dni na rezonans magnetyczny i 49 dni na tomografię komputerową!

Od 2021 roku czas oczekiwania na badanie rezonansem magnetycznym i tomografią komputerową regularnie się wydłuża. Onkofundacja Alivia codziennie sprawdza długość kolejek do badań diagnostycznych oraz na pierwszą wizytę onkologiczną w placówkach medycznych w całej Polsce. W Lubuskiem np. na rezonans magnetyczny trzy lata temu czekaliśmy 68 dni, a teraz... 159 dni. Czas oczekiwania na badanie w trybie pilnym wynosił w woj. lubuskim średnio 120 dni.

W kwietniu 2019 roku uwolnione zostały limity finansowania badań rezonansem magnetycznym i tomografią komputerową, co przyczyniło się do skrócenia czasu oczekiwania w kolejkach. Niestety nie na długo, bo już od 2021 roku obserwujemy odwrócenie trendu. 3 lata temu na badanie rezonansem magnetycznym w trybie normalnym w woj. lubuskim pacjenci czekali średnio 68 dni. Teraz jest to 159 dni. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku tomografii komputerowej. W 2021 pacjenci oczekiwali na badanie 23 dni, a w tym roku to już 49 dni.

Dlaczego dostęp do szybkiej diagnostyki obrazowej stale się pogarsza?

Coraz więcej skierowań na badania, zbyt mała dostępność lekarzy radiologów oraz trudności w skontaktowaniu się z placówkami, a co za tym idzie nieodwoływanie umówionych terminów przez pacjentów, to główne przyczyny problemu.

- Wydłużenie czasu oczekiwania na badania, szczególnie rezonansem magnetycznym, ma kilka obiektywnych przyczyn. Uwolnienie limitów NFZ - badań tomografii komputerowej (TK) i rezonansu magnetycznego (RM) spowodowało olbrzymi napływ skierowań na te procedury, co w sposób automatyczny wydłużyło czas oczekiwania zarówno na badania jak i opisy. Po drugie, zgodnie z informacją Najwyższej Izby Kontroli z 2022 roku, ponad 80 procent rozpoznań klinicznych stawianych jest na podstawie badań obrazowych. Tym samym gros wszystkich chorych z określonym podejrzeniem klinicznym musi przejść przez szereg badań takich jak: USG, TK, czy RM. Mimo olbrzymiego wysiłku radiologów pracujących obecnie w Polsce, a także uruchomienia systemu teleradiologii w wielu szpitalach i mimo rekordowego napływu do specjalności radiologia i diagnostyka obrazowa młodych lekarzy, nie jesteśmy w stanie w sposób wystarczający poprawić obecnej sytuacji" - mówi prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki, krajowy konsultant w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej.

Tajemniczy pacjenci, czyli trudno się dodzwonić

Na trudności w kontakcie z placówkami zwracają uwagę konsultanci Onkofundacji Alivia, którzy regularnie dzwonią do ośrodków medycznych, jako “tajemniczy pacjenci”, w celu umówienia badań obrazowych czy pierwszej wizyty onkologicznej. Wiele połączeń kończy się niepowodzeniem.

- Dodzwonienie się do placówki medycznej jest dla pacjenta nie lada wyzwaniem. Jest wiele ośrodków, gdzie niezależnie od pory dnia linia jest zajęta lub nikt nie odbiera. Z doświadczeń naszych konsultantów wynika, że najłatwiej dodzwonić się do placówek na początku tygodnia - w poniedziałek i wtorek. Już od połowy tygodnia, a w szczególności w piątki, każda próba połączenia kończy się niepowodzeniem. Najłatwiej skontaktować się z placówkami prywatnymi posiadającymi kontrakt z NFZ, a najtrudniej z większymi szpitalami i centrami onkologii - mówi Aleksandra Ciompała, koordynatorka ds. programów pomocowych w Onkofundacji Alivia.

W woj. lubuskim - 159 dni na rezonans, 49 dni na tomografię

Dane z portalu www.onkoskaner.pl pokazują, że na rezonans magnetyczny w trybie zwykłym w lutym 2024 roku pacjenci czekali w woj. lubuskim średnio 159 dni. Najdłuższa kolejka była w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim i sięgała 207 dni, a najkrótsza w Nowym Szpitalu w Świebodzinie - 70 dni. Czas oczekiwania na badanie w trybie pilnym wynosił w woj. lubuskim średnio 120 dni.

Na wykonanie tomografii komputerowej w trybie zwykłym chorzy czekali średnio 49 dni. Najdłużej w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze, bo aż 116 dni, a najkrócej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Ciborzu - tylko 4 dni. Ze skierowaniem “na cito” pacjenci czekają średnio 44 dni.

W przypadku badania PET-CT średni czas oczekiwania w woj. lubuskim w lutym 2024 w trybie zwykłym wynosił 21 dni, a w pilnym wynosił 17 dni.

W lutym tego roku, na pierwszą wizytę do onkologa, w trybie zwykłym (bez skierowania) pacjenci z województwa lubuskim czekali średnio 9 dni. Najdłuższa kolejka była w Nowym Szpitalu w Świebodzinie i sięgała 106 dni, a najkrótsza w Szpitalu Powiatowym im. dr Henryka Jordana w Sulęcinie - tylko 4 dni. Z kartą DILO (w trybie pilnym) do lekarza onkologa można dostać się w województwie lubuskim średnio w 6 dni.

Powyższe dane dotyczą czasu oczekiwania w lutym 2024 roku.

A co z opisem badania?

Wykonanie badania obrazowego to jednak dopiero połowa sukcesu. Do tego dochodzi jeszcze uzyskanie opisu. Tylko w nielicznych ośrodkach pacjenci czekają na wynik od kilku do kilkunastu dni roboczych. W praktyce wiele placówek medycznych nie jest w stanie zapewnić płynności wykonywania badań oraz ich opisów, co skutkuje wielomiesięcznym oczekiwaniem na postawienie diagnozy.

- Kolejki na badanie diagnostyczne długie… na opis trzeba czekać powyżej 10 tygodni, pomimo że na CITO. Jak ominąć kolejki, skoro nie mam czasu tyle czekać? - pisze pan Maciek w mailu do Onkofundacji Alivia.

Wg danych Onkofundacji Alivia, średni czas oczekiwania w Polsce na opis w ciągu ostatnich 3 lat wzrósł ponad dwukrotnie. W 2021 roku pacjenci czekali na opis rezonansu magnetycznego w trybie normalnym 14 dni, a tomografii komputerowej 11 dni. Obecnie, czas oczekiwania na opis rezonansu wydłużył się aż do 31 dni, a tomografii do 22 dni. A to średnie krajowe. W niektórych regionach pacjenci zmuszeni są oczekiwać znacznie dłużej np. w województwie małopolskim - nawet 53 dni.

Wyzwanie dla Ministerstwa Zdrowia. To musi się zmienić

- Za tymi liczbami stoją przecież pacjenci i ich rodziny, którzy w napięciu czekają na diagnozę. W takich momentach kilkanaście dni oczekiwania na opis wydaje się wiecznością. Aż ciężko sobie wyobrazić, co czują chorzy, którzy na wynik czekają kilka tygodni. A przecież w chorobie nowotworowej liczy się przede wszystkim czas - jak najszybsze rozpoznanie i rozpoczęcie leczenia. Niestety przez taką organizację systemu wielu pacjentów onkologicznych, już na samym starcie zmagania się z chorobą, może zostać pozbawionych szansy na powrót do zdrowia. Oczekujemy, że Ministerstwo Zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia podejmą działania, które w obliczu znacznego wzrostu zapotrzebowania na badania obrazowe, doprowadzą do skrócenia kolejek do badań oraz uzyskania ich opisów, a co za tym idzie diagnozy - mówi Aleksandra Ciompała z Onkofundacji Alivia.

