Lubuskie. 26 tysięcy nieodwołanych wizyt u lekarza! Przez to kolejki się bardziej wydłużają, straty finansowe też są spore

- Wszyscy narzekamy i bardzo się denerwujemy, że musimy czekać miesiącami na wizytę u specjalisty albo na badanie. Też czekałam na rezonans magnetyczny siedem miesięcy – mówi pani Ewa z Zielonej Góry. – Tymczasem moja sąsiadka ciągle umawia się na wizyty czy badania i potem się na nie wybiera, bo zawsze coś jej wyskoczy. Najgorsze jest to, że nie odwołuje tych wizyt. Nie myśli, że przez to ktoś inny z takiej wizyty nie skorzysta i kolejki do specjalistów niepotrzebnie jeszcze się wydłużają. Gdyby to było raz, ale ona ciągle tak robi. Mimo moich próśb, w ogóle się tym nie przejmuje…

Nieodwołane wizyty. Jak rozwiązać problem?

Ciągle brak nam świadomości, jak bardzo szkodzimy nieodwołanymi wizytami

W Polsce wiele osób wciąż nie ma świadomości, że nie przychodząc na umówioną wizytę, paraliżują pracę lekarzy, wydłużają kolejki, ale i szkodzą samemu sobie. Przyczyniają się też do podniesienia cen zabiegów, bo przecież nieodwołane wizyty to także straty finansowe, które trzeba jakoś pokryć. W skali kraju te straty to dziesiątki milionów złotych rocznie.

- Problem nieodwołanych wizyt zgłaszają podmioty medyczne. Z kolei pacjenci często nas informują, że do poradni trudno się dodzwonić, aby odwołać wizytę – mówi Joanna Branicka z lubuskiego NFZ. - Dlatego warto by, te podmioty, z którymi trudno się skontaktować, zadbały o to, by odwołanie wizyty stało się realne. Widać, że są placówki, które o to dbają. Same kontaktują się z pacjentami, żeby potwierdzić wizytę lub wprowadzają dodatkowy numer telefonu. Widzą w tym sens. Dla nich to przecież strata finansowa, jeżeli pacjent nie stawi się na wizytę. W skali kraju te straty to dziesiątki milionów złotych rocznie.

W 2023 r. Narodowy Fundusz Zdrowia wysłał blisko 12 milionów SMS-ów z przypomnieniem o wizycie do specjalisty, badaniu czy hospitalizacji. Usługa jest realizowana dla pacjentów z całej Polski. Powiadomienie na telefon ma zmniejszyć skalę nieodwołanych wizyt. Pomocne w zminimalizowaniu tego zjawiska może być dla podmiotów przystąpienie do kampanii „Odwołuję. Nie blokuję”: https://odwolujenieblokuje.pl/