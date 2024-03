Pałac w Lubnie to dziś ruina. Zostało po nim niewiele. Ale to właśnie tutaj rozgrywały się mroczne historie w czasach nazizmu!

Monumentalny pałac w Lubnie górował nad okolicą

Pałac wybudował ówczesny właściciel Lubna - Julius von Bassewitz. Budowla, dzięki wieży, była widoczna z daleka i dominowała nad otoczeniem. Do pałacu prowadziły dwie bramy. Jedna, nieistniejąca, od północy, od strony dawnych zabudowań gospodarczych. Druga, której ruiny widać po dziś dzień, znajdowała się naprzeciwko kościoła. Dziś jadąc drogą ze Stanowic po prawej stronie widzimy pozostałości ogrodzenia i dużej, okazałej bramy. Za nimi tylko chaszcze i zarośla, w których natknąć się możemy na ruiny pałacu. Nic nie wskazuje na to, że niegdyś stała tutaj tak majestatyczna budowla.

Kat Powstańców Warszawskich mieszkał w pobliżu

Rodzina Bassewitz pałacem nie cieszyła się długo. W 1889 r. budowla zmienia właściciela. Kupuje ją Karl Wilhelm Emil Rudolph Treichel z pobliskich Stanowic. Teraz to ród Treichlów będzie władać pałacem niemal do wybuchu II wojny światowej. W latach 30. Karierę w NSDAP robi Erich von dem Bach-Zelewski, późniejszy kat Warszawy i jej powstańców. Został on szefem komórki partyjnej w Bogdańcu. Miał tam też swoje gospodarstwo. Stanowisko jak każde inne. Trudno było mu wówczas wróżyć karierę. Los jednak chciał inaczej…

Pałac w Lubnie było gniazdem SS-manów?

Sąsiedztwo z Bachem-Zalewskim sprawiło, że Hans Carl Victor Treichel wraz z żoną Celiną Sarą Kamilą (z domu Freiin von Mirbach) również stali się zagorzałymi faszystami, wyznawcami Hitlera i jego chorej ideologii. Doszło nawet do tego, że 2 marca 1932 r. w pałacu w Lubnie z kilkugodzinną wizytą gościł sam Adolf Hitler. Führer w pałacu spędził noc. Jego odwiedziny to dowód na to, jak wysoko w nazistowskiej hierarchii stali Treichelowie i ich sąsiad Bach-Zalewski. Sam Hans Carl Victor Treichel, właściciel pałacu w Lubnie, krótko po wizycie Hitlera wstąpił do SS.