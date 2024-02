Paraliż senny to koszmar, z którego nie możesz się wybudzić. Leżysz bez ruchu, zmysły pracują, ale ciało jest "martwe". Czekasz, czujesz lęk Michał Korn

Screen przedstawiający jednego z bohaterów filmu dokumentalnego "Koszmar" z 2015 roku, który dokładnie opisuje i wyjaśnia zjawisko paraliżu sennego. Ten dokument jest lepszy niż niejeden horror czy thriller. screen/Nightmare (2015) Zobacz galerię (13 zdjęć)

Dopóki kogoś to nie spotka, myśli, że to w sumie dobry żart. Ale paraliż senny to jedna z najgorszych rzeczy, jaka może spotkać nas w życiu. "Było to trudne psychiczne, bo towarzyszył mi lęk, że umieram, że już nie wrócę". Czym jest paraliż senny? Wyobraźcie sobie, że leżycie w łóżku, niezdolni do reagowania ani mówienia, uwięzieni we własnym, jakby "martwym" ciele. Towarzyszy wam uczucie lęku, strachu. Niektórzy, opowiadając o tym wspominają czyjąś obecność, cień zbliżający się do łóżka z drugiego końca pokoju. Widzisz to, słyszysz i nie możesz nic zrobić. I wtedy zadajesz sobie pytanie: "To koniec?"