Patrol w Libanie lubuskich i dolnośląskich żołnierzy. Tak wygląda ich służba

Na misji pokojowej ONZ w Libanie służą żołnierze z 10. Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie. Ich praca polega między innymi na patrolowaniu terenu swojej odpowiedzialności. - Każdego dnia pokonujemy setki kilometrów po drogach

i bezdrożach wzdłuż linii granicznej tzw. Blue-Line, by utrzymać pokój - opowiada kapitan Przemysław Sarbiewski. - Patrol w PKW UNIFIL to proces bardzo złożony obejmujący wszystkie szczeble dowodzenia, od Dowództwa Misji UNIFIL, po poziom taktyczny żołnierzy udających się w teren. Przed każdym wyjazdem do realizacji zadań patrolowych, żołnierze zapoznawani są z celem patrolu, procedurami bezpieczeństwa na nim obowiązującym. Tutaj nie ma miejsca na rutynę, każdy szczegół jest sprawdzany zgodnie z tzw. checklistą.