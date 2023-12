Piastun skrywa wiele tajemnic i skarbów. Nic dziwnego, że do antykwariatu w Zielonej Górze zagląda wiele osób

- Udział w programie Certyfikat dla małych księgarni jest pierwszym rodzajem wsparcia, który otrzymałem od początku prowadzenia działalności ze strony instytucji publicznych. Znaczny wzrost kosztów prowadzenia działalności i obserwowany spadek zainteresowania od czasów pandemii zaburzył na pewien czas mój optymizm – mówi właściciel antykwariatu Łukasz Tomicki. – Dziękuję za to, bo to dla mnie duże wsparcie.

Antykwariat Piastun w Zielonej Górze z certyfikatem

- Zawsze też zwracałem uwagę na walory fizyczne. Sztuka wydawnicza to również istotny element bibliofili, bo przecież tak o sobie mówią miłośnicy książek – zauważa. - Później nadal byłem nimi otoczony, ale zrozumiałem, że są one przede wszystkim platformą do kontaktów z innymi ludźmi. Trudności w zdobywaniu tytułów, które były dla mnie niedostępne, skłoniły mnie do poszukiwań i do niekończącej się przygody. Przy założeniu antykwariatu, istotnym czynnikiem był także brak miejsca na nowe tytuły w mieszkaniu. Zauważyłem, że w bibliotekach publicznych organizowane są kiermasze książek i z plecakiem odbywałem wyprawy po interesujące mnie tytuły. Dostęp do wiedzy, a także możliwość jej rozpowszechniania jest zajęciem, które powoduje, że jestem spełniony. Swoją pracę traktuję jako służbę.