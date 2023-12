Pierwsze wypłaty 800 plus już 2 stycznia. Komu przysługuje nowa stawka świadczenia wychowawczego? Sprawdź!

Od 1 stycznia 2024 r. świadczenie wychowawcze, czyli 500 plus zostanie podwyższone do 800 zł. Nastąpi to automatycznie. Rodzice i opiekunowie nie muszą składać dodatkowego wniosku. Już 2 stycznia pierwsze przelewy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w nowej stawce trafią na konta rodziców.

Kolejne terminy wypłat

Jak mogę sprawdzić?

Świadczenie w nowej wysokości 800 zł otrzymają osoby, które na 1 stycznia 2024 r. będą miały prawo do świadczenia wychowawczego w okresie świadczeniowym, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. Dla rodziców i opiekunów oznacza to, że na ich konta będzie wpływać rocznie o 3600 zł więcej środków przeznaczonych na utrzymanie jednego dziecka. Przy dwójce dzieci będzie to 7200 zł, a przy trójce – 10 800 zł.

Zgodnie z przepisami na wypłatę wyrównania od 1 stycznia 2024 r. ZUS ma czas do 29 lutego 2024 r.