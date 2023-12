Pijany 25-latek uderzył autem w słup energetyczny koło Kożuchowa (b)

25-letni mieszkaniec gminy Kożuchów może spędzić za kratami nawet dwa lata za jazdę pod wpływem alkoholu i brak uprawnień do kierowania. Mężczyzna nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i autem uderzył w słup, a następnie wjechał do rowu.