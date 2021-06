Piłkarski rozkład jazdy na weekend 25-27 czerwca. Ostatnie mecze w IV lidze, klasie okręgowej i klasie A. Nie przegap okazji! Szymon Kozica

Zorza Ochla i Pogoń Przyborów sezon w zielonogórskiej klasie okręgowej zakończyły już w czwartek (24 czerwca). Pogoń wygrała w Ochli 3:1 Szymon Kozica

W weekend (25-27 czerwca) ostatnia w tym sezonie okazja, by obejrzeć na żywo mecz ligowy lubuskich drużyn piłkarskich. Sezon kończą zespoły grające w IV lidze, klasie okręgowej i klasie A. Do III ligi awans zapewniła już sobie Carina Gubin, a do IV - Promień Żary i Piast Czerwieńsk.