Sportowy weekend z udziałem Lubuszan. Nie zabrakło cennych sukcesów!

ZAPASY

Pięć medali Lubuszan w mistrzostwach Polski U-15

Oskar Jedut z Agrosu Żary został mistrzem Polski do lat 15 w wadze do 62 kg. Podczas zawodów w Janowie Lubelskim obronił tytuł, a także zdobył nominację na tegoroczne mistrzostwa Europy. W krajowym czempionacie U-15 miejsca na podium wywalczyli także inni Lubuszanie: 2. Wojciech Targowski do 85 kg, 2. Gabriel Karolczuk do 75 kg (obydwaj ze Sportów Walki Gorzów), 2. Julian Iwaszko do 62 kg i 3. Serhij Vynnyk do 41 kg (obydwaj z UKS Jedynka Kostrzyn nad Odrą).