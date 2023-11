Po wielu miesiącach pojawił się uśmiech. Superbohaterowie odwiedzili dzieci w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze WIDEO

Wolontariusze Ligi Superbohaterów ze Szczecina w czwartek, 16 listopada odwiedzili Oddział Onkologii i Hematologii Dziecięcej Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Liga Superbohaterów to fundacja, która od 2012 roku zajmuje się pomocą dla dzieci w szpitalach i hospicjach. Wolontariusze przebierają się w postacie z bajek i filmów dla dzieci i tym samym niosą małym pacjentom dużo radości. Liga odwiedza oddziały dziecięce szpitali i hospicja dla dzieci. Przez lata działalności spotkali się już z ponad 12 tysiącami chorych dzieci i zorganizowali kilkaset akcji i spotkań. Tym razem wolontariusze przyjechali do Zielonej Góry.

– Uwielbiałem przebierać się za różnych superbohaterów już od dzieciaka. Potem, już jako dorosły człowiek, brałem udział w zjazdach na byle czym. Miałem profesjonalne kostiumy i któregoś razu pojawiło się pytanie podczas jednego z wywiadów, czy nie poszedłbym w takim stroju do szpitala. Poszedłem i stało się to tak uzależniające, że ja nie wyobrażam sobie już bez tego życia i będę to robił do końca moich dni – opowiada założyciel Ligii Superbohaterów Tomasz Gierwiatowski.