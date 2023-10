Pod koniec lat. 80 przez miasto w Lubuskiem przejechał czołg. Szalona historia z Gubina sprzed 35 lat

- Na początku września minęły 32 lata od pamiętnego dla gubinian dnia, kiedy to żołnierz służby zasadniczej z pułku czołgów „pod stacją” wsiadł do czołgu i … pojechał ulicami miasta na most i dalej do Guben - napisał na łamach Wiadomości Gubińskich Stefan Pilaczyński.