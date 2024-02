Do urzędu wojewódzkiego już nie po dziurach. Będzie przebudowa ul. Jagiellończyka w Gorzowie

Przebudowa ulicy Jagiellończyka to efekt zwiększenia kwoty dofinansowania z Polskiego Ładu remontu ul. Kosynierów Gdyńskich oraz przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ul. Słowiańskiej. Pierwotnie nie była ona jednak planowana przy okazji tej inwestycji.

Nie do wiary! Poprawiana kilka tygodni temu jezdnia... pójdzie do poprawki

Ulica Jagiellończyka ma zostać przebudowana na odcinku od ul. Kosynierów Gdyńskich (tu trwają właśnie prace) do ul. Mieszka I (ta droga została przebudowana podczas inwestycji z lat 2020-2022). Dzięki temu poprawi się dojazd do wielu urzędów i instytucji mających adres przy ul. Jagiellończyka. To m.in. Lubuski Urząd Wojewódzki, urząd skarbowy, wojewódzka stacja sanepidu czy główna poczta w Gorzowie. Dziś droga jest już mocno wysłużona.