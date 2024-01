To wyjątkowe, lubuskie minimuzeum ze swoimi tajemnicami. Niektóre można zobaczyć tylko z góry!

Skwer Czołgisty w Żaganiu ma swoje tajemnice. Podobnie jak Sala Tradycji Czarnej Dywizji, która działa w Żaganiu już 13 rok (od 2011). Minimuzeum wojskowe można było zwiedzić w czwartek 25 stycznia 2024 w ramach spotkań z historią regionu. Kustosz dr Wiesław Chłopek zapowiada, że to ciekawe miejsce każdy może zwiedzić. Wystarczy zadzwonić i umówić się telefonicznie (Numer telefonu w tekście poniżej. Zobaczcie film i galerię zdjęć. Przesuwajcie je strzałkami.

Oprowadzanie po muzeum, kustosz dr Wiesław Chłopek zaczął od spotkania na Skwerze Czołgisty, przy ul. Żarskiej (koło pierwszej bramy do jednostki wojskowej). Okazało się, że ma on swoje tajemnice, które można zobaczyć tylko z góry. - Skwer powstał w 2007 roku - opowiadał. - zawiera on liczbę 11 oraz husarskie skrzydło.

Liczba 11 oraz husarskie skrzydło (zwane wiewiórą) symbolizuje 11 Lubuską Dywizję Kawalerii Pancernej. Właśnie w te symbole została ułożona kostka brukowa na skwerze. Można je zobaczyć jedynie z góry.

To małe muzeum wojskowe

- Sala Tradycji działa już trzynasty rok - zaznaczył W. Chłopek. - Powstało dzięki kolejnym dowódcom Czarnej Dywizji oraz wielu pasjonatom oraz kombatantom, którzy przekazywali nam swoje cenne pamiątki.

Izba znajduje się przy Skwerze Czołgisty, przy ul. Żarskiej. Zawiera osiem sal wystawienniczych, poświęconych różnym okresom i dziejom. Zaczyna się od patrona Czarnej Dywizji króla Jana III Sobieskiego. Sporo wspomnień i eksponatów jest poświęcone jego brygadzie pancernej. Wśród eksponatów można zobaczyć też pamiątki z misji wojskowych oraz mapę, pokazującą w jakich rejonach świata znajdują się żagańscy żołnierze.

Gablota Wielkiej Czerwonej Jedynki

Swoje miejsce mają też żołnierze amerykańscy, którzy przekazali do żagańskiego muzeum swoje pamiątki, między innymi 1. Dywizji Piechoty USArmy, czyli "Red Big One". Są też publikacje i najcenniejsze dokumenty, między innymi listy generała Stanisława Maczka do jego przyjaciela Witolda Deimela.

Sala byłego dowódcy

Na szczególną uwagę zasługuje sala poświęcona generałowi Tadeuszowi Bukowi, który zginął w katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010. O historii generała, który swoją karierę wojskową zaczynał w Żaganiu i był dowódcą 34. Brygady Kawalerii Pancernej, opowiadał jego były adiutant Tomasz Szczur.

Tadeusz Buk był żartobliwie nazywany "Buk wojny". Wśród pamiątek można zobaczyć mundur, w którym leciał do Smoleńska.

T. Szczur opowiedział, że to właśnie on rozpoznawał ciało generała po katastrofie.

Izbę Tradycji Czarnej Dywizji można zwiedzać indywidualnie lub grupowo. Wystarczy tylko zadzwonić do kustosza dr Wiesława Chłopka, tel. 699 861 846.