Podejrzewasz, że to naciągacz? Spółdzielnia Górczyn pomoże wykryć oszusta

„Spółdzielnia mieszkaniowa Górczyn (Zarząd nieruchomości nr 1) prosi mieszkańców o wzmożoną czujność dotyczącą ogłoszeń wywieszanych na klatkach schodowych” – taki komunikat zawisł w ostatnich dniach na klatkach schodowych wielu bloków w północnej części Gorzowa. Spółdzielnia mieszkaniowa Górczyn ostrzega w ten sposób przed oszustami i naciągaczami. To efekt tego, co wydarzyło się w piątek 20 stycznia.

Ponad tydzień temu do mieszkania jednej z gorzowianek zapukał mężczyzna. Powiedział on, że działa na zlecenie spółdzielni i że robi przegląd okien. Poinformował też kilkudziesięciolatkę, że „coś tam musi naprawić” i wystawił jej za swoje prace rachunek na 245 zł. Po tym zdarzeniu córka oszukanej gorzowianki skontaktowała się z naszym dziennikarzem, a my jeszcze w dniu oszustwa zaalarmowaliśmy spółdzielnię Górczyn i następnie opisaliśmy sprawę.