Podpalił auto z zemsty. To dlatego, że kierowca nie ustąpił mu pierwszeństwa

Policjanci ustalili tożsamość mężczyzny, który odpowie za podpalenie auta w centrum Gorzowa. Podejrzany twierdził, że zapamiętał pojazd, bo jego kierowca miał mu nie ustąpić pierwszeństwa. Podczas zatrzymania policjanci znaleźli przy podpalaczu łatwopalną ciecz i zapalniczki.

O pożarze auta przy ulicy Chrobrego funkcjonariusze zostali poinformowani dwudziestego ósmego kwietnia w nocy. Od razu wiedzieli, ze mają do czynienia z podpaleniem, ponieważ sprawca przed podłożeniem ognia naniósł na auto napisy. Z zabezpieczonego monitoringu wynikało, że do podpalenia użyto łatwopalnej cieczy. Na miejscu wykonano również szereg czynności procesowych, które miały doprowadzić do zatrzymania podejrzanego - relacjonuje komisarz Grzegorz Jaroszewicz z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie.