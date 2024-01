Podzielił leśników, teraz będzie nimi rządził. Czy sprzedadzą Lasy Państwowe?

Całe spotkanie wywołało burzę w środowisku leśników, bo uczestnicy wiecu Platformy Obywatelskiej podzielili środowisko, siebie określając mianem „prawdziwych leśników”. Sam Kos złożył swoiste homagium, za co dzisiaj otrzymał od Donalda Tuska zapłatę.

Leśnicy są gotowi na dostosowanie aktualnie obowiązującej ustawy o lasach państwowych do zmieniającego się otoczenia lasów, zwłaszcza do zmian ekologicznych i oczekiwań społecznych. Jesteśmy gotowi do osiągniecia porozumienia z organizacjami pozarządowymi - zapowiedział.