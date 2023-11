Policyjny pościg za kierowcą volkswagena. Rozpoczął się w Krośnie Odrzańskim, zakończył koło Maszewa (b)

Nawet 5 lat pozbawienia wolności grozi kierowcy volkswagena, który nie zatrzymał się do kontroli i próbował uciec przed policyjnym pościgiem. W rozmowie z mundurowymi oznajmił, że wsiadł do auta, bo chciał tylko przeparkować samochód. Co skłoniło go do ucieczki?