Polska zagra z Kosowem w Zielonej Górze. Stawką awans na mistrzostwa Europy

Oprócz drużyny duńskiej kwalifikację do mistrzostw Europy uzyska jeszcze jedna ekipa, będzie to Polska, albo Kosowo. Pierwsze spotkanie obu reprezentacji rozegrane zostało w Prisztinie, Polki wygrały 34:27, do rewanżu dojdzie w Zielonej Górze. Mecz w hali CRS będzie więc decydował o tym, który zespół zdobędzie kwalifikację. Początek starcia o godz. 18.00.

Bilety na mecz można kupić za pośrednictwem serwisu eventim.pl. Ceny wejściówek zostały podzielona na trzy kategorie, w zależności od miejsc w hali, kosztują 39, 22 i 19 zł (ulgowe: -50 proc., przysługują uczniom, studentom, emerytom i rencistom po okazaniu dokumentu uprawniającego do zniżki). Dzieciom do 7 lat przysługuje darmowy wstęp bez gwarancji miejsca siedzącego. Bilety dla osób niepełnosprawnych dostępne są w cenie ulgowej wraz z darmowym biletem dla opiekuna. W tym przypadku należy skontaktować się z dystrybutorem wejściówek: [email protected].