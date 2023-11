"Polskie obozy koncentracyjne" w kanadyjskim dzienniku! Skandal za oceanem

Obydwa sformułowania nie oddają prawdy historycznej - podkreśla rzecznik prasowy KPK Manitoba. - Twórcami obozów koncentracyjnych byli Niemcy. To Niemcy zbudowali obozy zagłady na podbitych ziemiach polskich. To Niemcy wykorzystywali tam ludzi do ciężkiej pracy. To Niemcy ostatecznie palili ludźmi w piecach krematoryjnych. To Niemcy ponoszą pełną odpowiedzialność za obozy koncentracyjne i ofiary, które w nich zginęły lub spłonęły.