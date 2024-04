Starożytni Bobrzanie zawitali do Szprotawy! Można ich spotkać w Parku Słowiańskim!

Ścieżka ma długość ok. 1,5 km w jedną stronę i można ją przejść w godzinę lekcyjną. Na trasie ustawiono barwnie ilustrowane tablice edukacyjne, nowe solidne ławy do siedzenia oraz kamienne tablice z inskrypcjami. Archeologiczną przygodę rozpoczynamy spod kładki przez rzekę Bóbr przy Osiedlu Słonecznym, gdzie umieszczono mapę całej trasy i najważniejsze informacje.

Co zobaczymy na ścieżce w Szprotawie?

- Na pierwszej stacji, na leśnej polanie zobaczymy rekonstrukcję kamiennego kręgu, nawiązującego do megalitycznych kalendarzy - opowiada Maciej Boryna. - Nosi on nazwę "małe Stonehenge" i już jest przedmiotem eksperymentów mieszkańców. Kolejną stację urządzono nad pięknym śródleśnym stawem. Stanął tam oficjalny pomnik poświęcony bitwie w Lesie Dziadoszyców 1 września 1015 roku, w której piechota Chrobrego pokonała niemiecki oddział doborowych rycerzy. Miejsca rzeczonej bitwy do dziś nie odnaleziono, a zagadkę tę od lat próbuje rozwiązać Muzeum Ziemi Szprotawskiej.