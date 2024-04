Ze Szprotawy do Santiago de Compostela. Arkadiusz Patla i Natalia Stelmaszewska na trasie św. Jakuba

Przypomnijmy, że w projekt zaangażowany jest Arkadiusz Patla, podróżnik ze Szprotawy, który do sierpnia pokonuje pieszo 2,8 tys. km, tak zwaną trasą św. Jakuba. Wyruszył ze Szprotawy w niedzielę 21 kwietnia, zaś w Głogowie spotkał się ze swoją dziewczyną Natalią Stelmaszewską, która wędrówkę zaczęła w Kobylnicy pod Poznaniem. Oboje idą w stronę Zgorzelca, gdzie przekroczą granicę. Trasa zajmie im ok. 100 dni. W sierpniu dotrą do Santiage de Compostela w Hiszpanii.