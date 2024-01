Ponad 13 proc. noworodków w Gorzowie to obcokrajowcy

Liczba noworodków rejestrowanych w Gorzowie, a mających korzenie w innych krajach świata rośnie, choć liczna aktów urodzenia wystawianych przez gorzowski USC spada. W zakończonym niedawno roku było 1343 aktów urodzeń, natomiast we wcześniejszym roku było to 1441 urodzeń.

W całym 2023 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gorzowie zarejestrowano narodziny 176 noworodków. To o osiem więcej niż w roku wcześniejszym (w 2022 było 168 noworodków obcokrajowców).

Jak łatwo zauważyć, efekt jest taki, że rośnie odsetek dzieci obcokrajowców wśród wszystkich noworodków. Rok temu, podsumowując 2022 rok, pisaliśmy: Co dziewiąty noworodek w Gorzowie jest obcokrajowcem . Rok 2023 przyniósł zmianę. Noworodków zagranicznych rodziców było ponad 13 proc. Dziś można więc powiedzieć, że co siódmy-ósmy gorzowski noworodek ma rodziców zza granicy.

Noworodki z 11 krajów

Wśród 176 noworodków-obcokrajowców 156 stanowią dzieci rodziców z Ukrainy (to o dziesięć więcej niż w roku 2022). Na pozostałą dwudziestkę składa się: ośmiu noworodków z Białorusi, po dwa noworodki z Mołdawii i Turkmenii, a po jednym z Chin, Rumunii, Turcji, Egiptu, Sri Lanki i Rosji. Jeśli dodamy do tego noworodki polskie, to wychodzi, że rodzili się u nas przedstawiciele jedenastu państw.

Czytaj również:

Gorzów już się nie wyludnia? Tyle osób jest zameldowanych w mieście