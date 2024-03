Porażka na wagę utraty play-offów? Astra przegrała z ekipą z Bydgoszczy

Astra Nowa Sól – Visła Proline Bydgoszcz 1:3

Było to bardzo ważne spotkanie dla nowosolan, którzy w przypadku wygranej mieli wszystko wciąż w swoich rękach w kontekście awansu do play-off. Porażka sprawiła, że przed ostatnim spotkaniem spadli oni na dziewiąte miejsce, i awans do czołowej ósemki już nie zależy tylko od nich. Bydgoszczanie to czołowa drużyna rozgrywek Tauron I ligi i już pewna awansu do kolejnej fazy. W Nowej Soli taryfy ulgowej jednak nie było.

Ważną wygraną w Jaworznie, przybliżającą do awansu do pierwszoligowego play-off, odnieśli siatkarze Astry Nowa Sól.

Gospodarze najlepiej zagrali w pierwszym, wygranym secie, dobrze zaczynając (4:1). Rywal wprawdzie odrobił straty i wyszedł na prowadzenie (8:7), ale w dalszej części tej partii więcej do powiedzenia miały „Koliberki” zwyciężając ostatecznie 25:20. Astra nie poszła jednak za ciosem. Początek drugiego seta to dominacja bydgoszczan (5:0). Kiepski początek ustawił rywalizację, bo choć nowosolanie gonili, to jednak przyjezdni wygrali pewnie 25:19. Najbardziej emocjonujący przebieg miała trzecia partia. Na półmetku nic nie zapowiadało emocjo w końcówce, bo drużyna Visły prowadziła 13:8. Astra doprowadziła jednak do wyrównania (16:16), obejmując nawet prowadzenie. W końcówce było już 24:23 dla miejscowych, ale ostatecznie to siatkarze znad Brdy triumfowali 27:25. Czy z nowosolan uszło powietrze? Chyba niekoniecznie, bo chcieli doprowadzić do tie-breaka, ale zabrakło siatkarskich argumentów. Bydgoszczanie zagrali konsekwentnie i ostatecznie wygrali 25:20, zwyciężając całe spotkanie 3:1.