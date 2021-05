Porażka piłkarzy Lechii Zielona Góra z Piastem Żmigród w najsłabszym tej wiosny meczu zielonogórzan na wyjeździe

„Toluś" to człowiek uśmiech, a do tego bardzo dobrze gra w piłkę

Kibice Lechii z pewnością liczyli na to, że zielonogórzanie podniosą z boiska całą pulę, bowiem w 31. kolejce spotkań przyszło im rywalizować z jedną z najsłabszych ekip w lidze. Piast Żmigród broni się przed spadkiem do czwartej ligi, dlatego punkty zdobyte w starciu z zielonogórskim zespołem mogą tej drużynie bardzo pomóc w osiągnięciu celu. Piłkarzom Lechii z pewnością nie zależało na tym, by wspomagać rywala, jednak nie potrafili w Żmigrodzie poprawić swojego dorobku punktowego.

Po pierwszej, bezbramkowej połowie, zielonogórzanie stracili bramkę tuż po przerwie. W 49 min Wojciecha Fabisiaka pokonał Oskar Trzepacz. Gol bardzo zmotywował gospodarzy, którzy ruszyli do odważnej ofensywy. W efekcie Szymon Sołtyński w 76 min i Daniel Łuczak tuż przed końcem spotkania zdobyli kolejne bramki dla miejscowych, którzy wygrali pierwszy mecz w rundzie wiosennej. Dla zielonogórzan z kolei było to pierwsze przegrane spotkanie tej wiosny na wyjeździe.