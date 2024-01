Postanowienia noworoczne Lubuszan. Jedni ich nie mają, inni chcą schudnąć lub po prostu... być szczęśliwym

Są osoby, które podobnie jak jedna z bohaterek naszej sondy nie mają postanowień noworocznych. - Gdy chcę coś zrobić, to po prostu to robię. Wiem, że jeżeli coś sobie postanowię odgórnie, to tego nie zrealizuję. Dlatego nie robię postanowień, żeby się nie zawieść - mówi nasza rozmówczyni.