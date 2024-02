Potrzebna pomoc dla syna policjantki z województwa lubuskiego! 5-latek z Krosna Odrzańskiego ma Zespół Aspergera i niedowidzi na prawe oko

Maks wymaga szeregu terapii specjalistycznych. Jest w trakcie leczenia psychiatrycznego, okulistycznego, chirurgicznego, ortopedycznego, laryngologicznego, a także po konsultacji neurologicznej i alergologicznej.

Chłopiec potrzebuje stałej opieki również innych specjalistów: terapeuty SI, psychologa, tyflopedagoga, logopedy. Niestety wizyty u specjalistów i terapeutów w większości przypadków nie jest refundowanych. Kosztowny jest również sprzęt rehabilitacyjny do terapii zaburzeń sensorycznych.

- Jak każdy rodzic, młodsza aspirant Magdalena Józak chce dla swojego dziecka jak najlepiej, walczy o to, aby przywrócić u synka radość do życia i choć trochę oswoić Maksia z otaczającym go światem. Do tej walki potrzebne są spore środki finansowe, dlatego w imieniu naszej koleżanki z Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim zachęcamy was do wsparcia fundacji, której podopiecznym jest Maksiu oraz do przekazania 1,5 % w rozliczeniu podatkowym — mówi oficer prasowy KPP, kom. Justyna Kulka.