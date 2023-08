Poważny wypadek za Skwierzyną. Kierowca zjechał z drogi i uderzył w drzewo Magdalena Marszałek

W poniedziałek (7 sierpnia) rano na trasie z Dobrojewa do Gorzowa doszło do groźnego wypadku. Kierowca osobówki zjechał z drogi i uderzył w przydrożne drzewo. W zdarzeniu ucierpiała jedna osoba, która została przetransportowana śmigłowcem do szpitala.