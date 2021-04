Powiat krośnieński. Pszczelarze mają coraz trudniej. Znikają robinie akacjowe. Potrzebna współpraca między rolnikami, pszczelarzami i lasami

Pszczelarz Leszek Szweda tłumaczy, czym kierować się przy zakupie miodu. Jak poznać dobry i pełnowartościowy miód? Są na to sposoby

Odchodzimy od cukru, a coraz częściej zastępujemy go miodem. A gdzie możemy dostać taki naturalny i pełnowartościowy? Jak nie dać się oszukać? Czym kierować się kupując miód? O to zapytaliśmy doświadczonego pszczelarza Leszka Szwedę z Żor, prowadzącego pasiekę z 50 ulami, a w każdym pracuje od 30 do 40 tysięcy pszczół. - Pamiętajmy, aby wybierać polskie miody, najlepiej od zaufanego pszczelarza, gdzie można przyjechać do pasieki, zobaczyć ule z pszczołami, pracownię pszczelarską, czystość i porządek w obejściu pasieki - mówi pszczelarz i właściciel strony pysznymiodek.pl. Zwraca uwagę, że wszyscy powinniśmy dbać o pszczoły, które odpowiadają za zapylanie 80 procent kwiatów. To dzięki nim mamy co jeść. - Sadźmy rośliny miododajne - dodaje. Przeczytajcie całą rozmowę. Zobaczcie też zdjęcia z pasieki w Żorach - Rogoźnej.