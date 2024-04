Pożar AJP w Gorzowie. To jeden z najstarszych budynków w mieście

W piątkowe przedpołudnie 12 kwietnia wybuchł pożar w jednym z budynków Akademii im. Jakuba z Paradyża przy ul. Teatralnej. Po 11.00 ogień pojawił się w obiekcie, który sąsiaduje z budynkiem wydziału spraw społecznych gorzowskiego magistratu. To tzw. budynek nr 2, w którym umieszczono m.in. uczelniane wydawnictwo. Jest on zabytkiem, został zbudowany w 1879 roku. Jeszcze starszy jest jednak budynek, który zajął się ogniem w drugiej kolejności, a w którym do tej pory była siedziba rektoratu Akademii im. Jakuba z Paradyża. To jeden z najstarszych zabytków w Gorzowie!