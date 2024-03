Tomograf w szpitalu w Krośnie Odrzańskim zaczyna działać. Pracownia tomografii komputerowej otwarta!

Przypomnijmy, że 12 grudnia 2023 roku do szpitala w Krośnie Odrzańskim dostarczony został nowoczesny tomograf. Sprzęt kosztował 2 mln zł. Pieniądze na jego zakup (a także na rozbudowę zakładu diagnostyki obrazowej wraz z budową łącznika z głównym budynkiem szpitala) pozyskano z Programu Inwestycji Strategicznych. Pełna wartość inwestycji przekroczyła 5 milionów złotych, z czego aż 3 mln 950 tys. zł pokryto z rządowego dofinansowania.

To jeden z najnowocześniejszych tomografów w województwie lubuskim. Wyposażony został on w najcięższy stół do tomografu — o wadze 315 kilogramów, co pozwoli na badanie pacjentów z nadwagą. Oprócz tego tomograf ma budowę tulejkową, co będzie korzystne dla pacjentów z klaustrofobią. Ponadto stół będzie obniżany do 315 mm, co jest istotne dla pacjentów unieruchomionych np. po wypadkach. Tomograf jest wspomagany sztuczną inteligencją.