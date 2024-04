Na jakie pieniądze może liczyć rodzic małego dziecka? Wiceminister opowiadała w Gorzowie

Pierwszy z nich to Aktywny Rodzic, czyli klasyczne ” babciowe”, które Platforma Obywatelska zapowiadała w kampanii.

- To 1,5 tys. zł, jeżeli rodzice chcą samodzielnie organizować opiekę nad dzieckiem – zatrudnić nianię czy poprosić o wsparcie członka rodziny – mówiła Aleksandra Gajewska.

- Jest też finansowanie opieki wczesnodziecięcej w instytucjach – Aktywnie w Żłobku. Dofinansowujemy do 1,5 tys. zł pobyt dziecka w żłobku – wyliczała dalej wiceminister. - Aktywnie w Domu to z kolei do 500 zł, jeżeli rodzice decydują się na to, żeby samodzielnie zaopiekować się dziećmi. Wszystkie dzieci do lat 3 są wsparte przez nas systemowo konkretnymi kwotami, by już nigdy nie było tak, że słyszymy w opowieściach rodziców, iż boją się decydować na dziecko, boją się powiększania rodziny – mówiła A. Gajewska. Wspominała też, że rząd zmienia program Maluch plus. W nim z kolei rząd zwiększa kwotę dofinansowania do stworzenia miejsca żłobkowego z 36 tys. do 57 tys. zł.