Przez województwo lubuskie przebiega najdłuższa trasa kolejowa na świecie! Pociągiem z Portugalii do Singapuru

Prawie 19 tys. kilometrów, 13 państw - to najdłuższa trasa kolejowa, która łączy Portugalię z Singapurem i przebiega przez Polskę, m.in. przez nasze województwo lubuskie. Czy to oznacza, że można wsiąść do pociągu np. w Zielonej Górze i dojechać do odległego kraju w Azji?

Kolej w województwie lubuskim w ostatnich miesiącach rozwija się. Jednym z przykładów jest powrót osobowych połączeń kolejowych na linii 358, które łączą Zieloną Górę z m.in. Krosnem Odrzańskim, Gubinem, Guben, a nawet Cottbus. Przez ostatnie 20 lat podróże na tej trasie nie były możliwe, ale w zeszłym roku doszło do reaktywacji, a w grudniu uruchomiono dodatkowe połączenia. Czy z Zielonej Góry lub innego miasta lubuskiego z połączeniem kolejowym można dostać się do Singapuru lub Portugalii? Te państwa na dwóch krańcach świata są połączone najdłuższą trasą kolejową, która przebiega przez 13 krajów, w tym również przez Polskę oraz województwo lubuskie. Pociągiem z Zielonej Góry do Cottbus. Więcej połączeń z Krosnem Odrzańskim, Gubinem i Guben. Nowy rozkład jazdy PKP

Prawie 19 tys. kilometrów połączonych koleją. Pociągiem z Portugalii do Singapuru

O najdłuższej trasie kolejowej na świecie pisze m.in. National Geographic. Liczy ona w sumie 18 tys. 700 kilometrów! Przebiega przez 13 państw:

Portugalię

Hiszpanię

Francję

Niemcy

Polskę

Białoruś

Rosję

Mongolię

Chiny

Laos

Tajlandię

Malezję

Singapur Podróż nie należy do najłatwiejszych, ponieważ trwa nawet trzy tygodnie (dokładnie 21 dni), co wyliczył Mark Smith - blogger pochodzący z Anglii, który pisze o podróżach. Do tego wyprawa jest kosztowna. Aby przejechać całą trasę, trzeba wydać około 6 tys. zł za same bilety. Przejazd tą trasą jest możliwy od 2021 roku, kiedy wybudowano "nitkę" w Laosie przy granicy z Tajlandią, która liczy 417 kilometrów. Budowano ją przez 5 lat.

Najdłuższa trasa kolejowa przebiega przez województwo lubuskie

Skoro najdłuższa trasa kolejowa na świecie zahacza o Polskę, to gdzie dokładnie przebiega? Otóż przez województwo lubuskie. Ale jaką linię? Łączącą Berlin z Warszawą, czyli przebiegającą m.in. przez Rzepin, Świebodzin czy Zbąszynek. Czy to oznacza, że możemy w jednej z tych miejscowości wsiąść do pociągu i bezpośrednio pojechać do Singapuru lub Portugalii? Nie.

Trzeba podkreślić, że najdłuższym bezpośrednim połączeniem kolejowym na świecie jest Kolej Transsyberyjska, która przekracza 8 stref czasowych, a całkowita długość torów wynosi 9288,8 km. Jest ona włączona w trasę z Portugalii do Singapuru, ale żeby pokonać ją całą, trzeba liczyć się z przesiadkami. W sumie potrzeba aż 11 różnych biletów. Poza wspomnianymi wcześniej cenami za bilet (6 tys. zł) należy doliczyć opłaty za wyżywienie i noclegi. W teorii więc możemy np. pojechać z Zielonej Góry do Warszawy i stamtąd przez Białoruś do Moskwy i dalej aż do Singapuru. Ale tylko w teorii. Dlaczego? POLREGIO zabiera nas na wycieczkę do Goerlitz:

Przez Białoruś nie pojedziemy pociągiem

Portal rynek-kolejowy.pl przypomina, że ostatni ogólnodostępny pociąg pasażerski z Polski na Białoruś odjechał w marcu 2020 roku. Połączenie zostało wstrzymane z powodu pandemii koronawirusa i do tej pory nie zostało uruchomione. Podobnie było z Ukrainą, ale w tym przypadku ruch pasażerski został przywrócony. Najpewniej na decyzję o nieprzywracaniu połączenia kolejowego między Białorusią i Polską wpłynęła sytuacja polityczna, po napięciach na granicy z uchodźcami, a także w związku z inwazją Rosji na Ukrainę.

Dopóki połączenie między Polską a Białorusią nie zostanie przywrócone, to najdłuższa trasa kolejowa pozostanie niekompletna i zablokowana. CZYTAJ RÓWNIEŻ:

