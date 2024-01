Psy do przygarnięcia w Żarach. Jeśli planujecie zakup zwierzaka do swojego domu, pomyślcie o adopcji

Pies to ogromny obowiązek i odpowiedzialność. Wiele osób marzy o tym, żeby mieć w domu takiego przyjaciela, najlepiej określonej rasy. Często wiele cudownych psów czeka na przygarnięcie zupełnie za darmo.

Jeśli chcesz mieć psa w domu, pomyśl o adopcji. Na portalu Olx.pl jest mnóstwo ogłoszeń osób, które chcą oddać zwierzaki. To są często małe szczeniaki, choć zdarzają się także większe okazy. Oczywiście, zdecydowana większość z nich to psy mieszane, ale ma ogromne to zalety. Przede wszystkim oszczędzamy, nie musimy płacić kilku tysięcy złotych za zakup psa, czy późniejszą opiekę nad nim, kundelki rzadziej chorują.

Jeśli decydujemy się na adopcję zwierzaka ze schroniska, on na pewno nam się odwdzięczy swoją miłością. Psy w schroniskach są często smutne, przygnębione, mają za sobą traumatyczne przeżycia, każdy z nich ma swoją historię. Gdy trafiaą do nowego właściciela, który się o nich zatroszczy, na pewno się odwdzięczą.

Pies to nie jest zabawka

Jolana Jureczko z żarskiego stowarzyszenia Aport podkreśla, że zwierzę to nie jest zabawka. - Ludzie często kupują psy dzieciom w ramach prezentu, co jest bardzo złym pomysłem. Bo zwierzę to nie jest zabawka - zaznacza. - Wymaga właściwej opieki, wychodzenia z domu, odpowiedzialności, a dzieci dosyć szybko nudzą się takimi prezentami. Dlatego warto to przemyśleć, jeśli chcemy kupić psa, zastanówmy się nad adopcją, bo tych zwierzaków, które czekają na kochający dom, jest bardzo dużo, a one na pewno odwdzięczą nam się swoim przywiązaniem.

Zajrzyj do schroniska

Na portalu Olx.pl regularnie pojawiają się psiaki do oddania za darmo na terenie Żar i w okolicy. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie to słodkie, kochane mordki, które czekają na nowy dom. Jeśli planujecie adopcję, warto też wybrać się do Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, gdzie można, w ramach wolontariatu, wyprowadzać pieski. A może tam znajdziecie swojego nowego przyjaciela. Czytaj też: Ubranko dla psa na zimę – fanaberia czy konieczność? Opinie są podzielone. Sprawdzamy, kiedy pupilowi przyda się ciepłe wdzianko na mrozy

