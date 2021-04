Ptasia grypa. Powiat gorzowski jest obszarem zagrożonym!

Ptasia grypa dotarła do Zielonej Góry. Chore ptactwo odkryto w gospodarstwie w Ochli

Zgodnie z zaleceniami służb weterynaryjnych mieszkańcy zagrożonych terenów - w tym powiatu gorzowskiego - powinni zrezygnować z dokarmiania ptaków, które sprzyja gromadzeniu się ptactwa i zwiększa ryzyko emisji wirusa. W przypadku znalezienia martwego ptaka powinniśmy poinformować o tym fakcie służby weterynaryjne. Nie należy również zbliżać się do padłych zwierząt, ani ich dotykać. Na obszarach uznanych za zagrożone wprowadza się następujące zakazy i nakazy:

Ptasia grypa - co trzeba o niej wiedzieć?

Grypa ptaków to niezwykle zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa drobiu. Nosicielem wirusów grypy są ptaki dzikie - przede wszystkim gatunki związane ze środowiskiem wodnym, czyli kaczki, gęsi i łabędzie. Drób hodowlany może się zakazić jeśli korzysta z tych samych zbiorników wodnych albo pastwisk, gdzie bytowały ptaki dzikie. Co ważne - nie musi się to odbywać w tym samym czasie, bo wirus może przeżyć w wodzie i innym wilgotnym środowisku przez wiele dni, a nawet tygodni.