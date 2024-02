Pumptrack na razie w Gorzowie nie powstanie. Nie ma chętnych do budowy

Na pumptrack, czyli miejsce rekreacji dla rowerzystów, deskorolkarzy, rolkarzy czy osób na hulajnogach, trzeba będzie jeszcze poczekać. Pierwszy z przetargów na tę inwestycję nie przyniósł bowiem powodzenia. Choć urzędnicy czekali na oferty od 9 lutego przez siedemnaście dni, to gdy otworzyli elektroniczny system do składania ofert, okazało się, że nie ma żadnego chętnego do prac. Przetarg trzeba zatem będzie powtórzyć. Dzięki pierwszemu postępowaniu potencjalni wykonawcy wiedzą już jednak, że miasto przeznaczyło na tę inwestycję 420 tys. zł (kwota musiała zostać ujawniona, choć nie było chętnych).