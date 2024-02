6-tysięczne osiedle Europejskie w Gorzowie w końcu ma boisko

- Najmłodsi mieszkańcy os. Europejskiego mają powód do radości. Firma Redopol przed czasem zakończyła budowę boiska na osiedlu Europejskim. W piątek 2 lutego odbył się jego odbiór – informują Gorzowskie Inwestycje Miejskie. Ta miejska spółka była odpowiedzialna za doprowadzenie do budowy pierwszego boiska na istniejącym od kilkunastu lat osiedlu Europejskim. Powstało ono przy ul. Brukselskiej. Miało być gotowe w połowie marca. Gotowe jest już teraz.

Boisko to pomysł mieszkańców

Boisko to zwycięski projekt w Budżecie Obywatelskim 2023. Mieszkańcy zgłosili ten pomysł, bo ich dzieci od lat nie miały porządnego miejsca do zabawy. Trzy lata temu dzieciaki zawstydziły wszystkich, bo z niewielką pomocą dorosłych same zrobiły sobie prowizoryczne boisko. To boisko i tak już jest przeszłością, bo w jego miejscu powstał park handlowy.