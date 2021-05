Radni Koalicji Obywatelskiej chcą stworzyć w Zielonej Górze ranking dróg do remontu. Co na to urząd miasta?

- Chcemy zwrócić uwagę prezydenta miasta, jaki jest stan techniczny naszych ulic. Jest fatalny i to widać! - twierdzi radny Pabierowski. - Oczekujemy rozpoczęcia robót budowlanych. Ale jednocześnie przygotowaliśmy precedensowy projekt uchwały, który pozwoli jasno i transparentnie oszacować, jaki dana ulica w Zielonej Górze powinna otrzymać priorytet w kwestii wykonania remontu . Dzięki temu zielonogórzanie będą mieli pewność, że na modernizację swojej ulicy nie będą czekać 40 lat, tylko dlatego, że w jej pobliżu nie mieszka jakiś wpływowy radny, urzędnik czy polityk, który załatwiłby sprawę.

- Sama uchwała jest bardzo szczegółowa. Chcemy wprowadzić ład i porządek - przekonuje radny Adam. - Ten ranking według wskazanego limitu pan prezydent będzie zobowiązany do wykonania do końca października. Później w oparciu o ten ranking, w budżecie, który będzie składany na następny rok, będzie można zaplanować pierwsze remonty dróg oraz pierwsze inwestycje w zakresie wykonania nowych nawierzchni.

Radni KO wskazują przy tym, że podobnie rozwiązanie wprowadzono już w Stargardzie, dzięki czemu udało się w mieście ograniczyć przepychanki, kiedy i w jakiej kolejności mają być modernizowane poszczególne ulice. Projekt uchwały ma być złożony w biurze podawczym w najbliższy czwartek. Politycy KO wierzą, że ich pomysł zyska aprobatę innych radnych.

Prezydent Kubicki: Od uchwały nie przybędzie nam pieniędzy na remonty

Włodarz Zielonej Góry dosyć sceptycznie podchodzi do propozycji radnych Koalicji. - Możemy przyjąć i pięć kolejnych uchwał, ale od tego pieniędzy na remonty nam nie przybędzie - podkreśla Janusz Kubicki. - Zdaję sobie sprawę, że dramatycznie wiele dróg wymaga modernizacji. Proszę mi wierzyć, gdybyśmy mieli środki to na pewno zajęlibyśmy się każdą z nich. Ale musimy ustalać pewne rozsądne priorytety. Ul. Wyszyńskiego, ważna dla ruchu drogowego, wymaga naprawy a pieniędzy na to nie ma. Podobnie wiadukt przy ul. Zjednoczenia. Samą ulicę dojazdową w tym miejscu remontujemy na raty z braku środków. Taka jest rzeczywistość. Fundusze są ograniczone, musimy wykonywać poszczególne zadania po kolei.