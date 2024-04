Rodzice weszli do nowej szkoły i przedszkola w Zielonej Górze Łężycy. Co ich zaskoczyło?

Rodzice zwiedzili w środku budowaną szkołę i przedszkole na osiedlu Czarkowo w Zielonej Górze Łężycy

Nie obyło się jednak bez problemów. Nie wszystkim pomysł się spodobał, do magistratu wpłynął protest kilku osób. Można w nim było przeczytać, że jak będzie szkoła, to będą dzieci, a to będzie miało „bezpośredni wpływ na jakość korzystania z naszej nieruchomości. No i spadnie wartość nieruchomości z powodu bezpośredniego sąsiedztwa szkoły. Trzeba więc było odnieść się do protestu i zgodnie z procedurami zajęło to trochę czasu.