Lubuska policja ma nowych funkcjonariuszy. Właśnie złożyli ślubowanie

Jedni ślubowali, inni odbierali odznaczenia

21 nowych policjantów złożyło ślubowanie w środę, 10 maja. Po ukończeniu kursu w szkole policyjnej trafią do macierzystych komend w całym województwie.

Teraz czeka ich szkolenie

Nowi policjanci słowa roty przysięgi wypowiadali z dumą, ale i z wyraźnym wzruszeniem, bowiem od tej chwili stali się policjantami. Dla wielu z nich wydarzenie to było zwieńczeniem ich starań i spełnieniem zawodowych marzeń. Teraz nowych stróżów prawa czeka przygotowanie podstawowe, które każdy policjant musi przejść, zanim trafi do swej macierzystej jednostki. Następnie czeka ich jeszcze proces adaptacyjny w określonych jednostkach Policji. Po tych etapach będą oni przygotowani do służby i zapewniania bezpieczeństwa społeczeństwu oraz stawiania czoła największym wyzwaniom.