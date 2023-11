Roksana wraz z tatą pomagają kotom. Robią wspaniałą robotę, ale przydałaby się im Wasza pomoc. Czego im potrzeba?

Tak to się zaczęło

Zaczęło się od stadka bezdomnych kotów przed blokiem które się rozmnażały, a młode umierały zagryzione przez lisy. Nie mogliśmy patrzeć na to obojętnie więc kupiliśmy żywołapki i wyłapaliśmy zdziczałe koty. Zaadaptowaliśmy dla nich trzy pomieszczenia. Koty zostały poddane kastracji, otrzymały niezbędną pomoc weterynaryjną, przeszły profilaktykę i zaczęliśmy im szukać domów. 11 grudnia 2021r. znaleźliśmy dom dla naszego pierwszego kota Precla, którego odwieźliśmy do Wrocławia.

Najpierw kwarantanna

Wszystkie koty, które do nas trafiają, mają najpierw kwarantannę, są odrobaczane, odpchlone, szczepione, kastrowane, wykonujemy im badania kału, krwi oraz testy fiv/felv. Do weterynarza dojeżdżamy do Gubina lub Krosna. Jeśli wszystko idzie pomyślnie, koty trafiają do kociarni lub jeśli mamy już dla nich nowy dom - odwozimy je tam. W swojej "karierze" mieliśmy już kotkę z wodonerczem (pod naszą opieką do dzisiaj), kotkę z rakiem płaskonabłonkowym, kotkę z chorą trzustką, kotkę z nadczynnością tarczycy oraz okresowo chorą wątrobą...