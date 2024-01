Rolnicy będą protestować w Gorzowie. Gdzie możliwe utrudnienia?

Protesty w całej Polsce

Protest rolników w Gorzowie będzie częścią ogólnopolskiego protestu rolników. W środę 24 stycznia odbędzie się on w wielu – być może nawet we wszystkich – województwach w Polsce.

Dlaczego rolnicy zamierzają wyjechać na drogi?

- Walczymy o to, by gospodarstwa rodzinne mogły w ogóle funkcjonować. Nie jesteśmy w stanie konkurować z Ukrainą, stąd oczekujemy m.in. na wprowadzenia kontyngentów, które były jeszcze przed wojną. Zboże ukraińskie powinno trafiać tam, gdzie wtedy - na rynek azjatycki czy afrykański, ale nie do Europy – mówi Adrian Wawrzyniak, rzecznik prasowy NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność w wywiadzie dla „Wiadomości Rolniczych”.