Paraliż na granicy z Niemcami. Rolnicy blokują kluczowe punkty, na drogach tysiące maszyn rolniczych

Skutki blokad mają odczuć także mieszkańcy pogranicza województwa lubuskiego i osoby wybierające się do Niemiec. Chodzi o blokadę nie tylko A12, która łączy się z autostradą A2 w Polsce, na granicy w Świecku, ale także dróg dojazdowych. Na szczęście obecnie sytuacja na Ziemi Lubuskiej jest spokojna. Na drogach nie twarzą się korki, ruch jest płynny. Oczywiście w oparciu o powagę sytuacji związaną z planowanym protestem niemieckich rolników i pracowników transport, to może się w każdej chwili zmienić.

Utrudnienia dla Lubuszan

Idąc dalej problemy mogą być odczuwalne nie tylko na drogach dojazdowych do Polski, ale również w zakresie połączeń kolejowych, a nawet lotniczych z Berlina. To wszystko może oznaczać utrudnienia dla wielu Lubuszan, którzy będą chcieli dojechać do pracy w Niemczech pociągiem. - Od 8 stycznia należy spodziewać się dłuższych strajków pracowników – powiedział dziennikowi Claus Weselsky, przedstawiciel związku maszynistów GDL. Maszyniści chcą strajkować w styczniu nawet przez pięć dni z rzędu.