Rozliczamy radnych Gorzowa. Kto był na wszystkich sesjach, a kto opuszczał obrady?

Przewodniczący gorzowskiej rady miasta Jan Kaczanowski to jedyny radny, który nie opuścił żadnej z 75 sesji kończącej się właśnie kadencji rady miasta. Rekordzista nie był sesji aż 28 razy!

W środę 27 marca odbyła się prawdopodobnie ostatnia sesja rady miasta ósmej kadencji. Była ona rekordowo długa, bo trwała aż 64 miesiące. To efekt tego, że zwiększono długość kadencji samorządów, ale także tego, że "przesunięto" wyborów z jesieni 2023 na wiosnę 2024.

7 kwietnia, gdy odbędą się kolejne wybory samorządowe, wyborcy będą mieli możliwość rozliczyć tych, których wcześniej wybrali. My ,chcemy pomóc w Waszej ocenie. Prezentujemy więc „ranking” frekwencji miejskiego parlamentu. Został on przygotowany przez Biuro Rady Miasta w Gorzowie. Jak się on prezentuje?

Jan Kaczanowski obecny za każdym razem

Ze statystyk prowadzonych przez biuro rady wynika, że przez pięć lat i cztery miesiące był tylko jeden radny, który nie opuścił ani jednej sesji. To Jan Kaczanowski z Gorzów Plus, jak nazywa się klub prezydenta Jacka Wójcickiego. Jest on przewodniczącym rady miasta.

Jest też grupa radnych, która opuściła tylko jedną sesję. To: Krzysztof Kochanowski (Trzecia Droga), Albert Madej i Tomasz Manikowski (obaj Gorzów Plus). Jedną sesję opuściła też Katarzyna Szymczak (Gorzów Plus), która objęła mandat po zmarłej 3 stycznia 2022 Grażynie Wojciechowskiej. Ona mogła wziąć udział w jedynie 29 sesjach. Była więc na 28.

Na drugim biegunie jest Robert Anacki (radny niezrzeszony, do rady wszedł z list Prawa i Sprawiedliwości). On opuścił aż 28 sesji rady miasta. Spora cześć nieobecności wynikała – jak nam tłumaczył – z problemów zdrowotnych. Na „podium” są też Przemysław Granat i Piotr Paluch (obaj Gorzów Plus). Oni nie byli na dwunastu sesjach.

Oto frekwencja radnych Gorzowa VIII kadencji

Jan Kaczanowski (0 nieobecności)

Krzysztof Kochanowski (1 nieobecność)

Albert Madej (1 nieobecność)

Tomasz Manikowski (1 nieobecność)

Katarzyna Szymczak (1 nieobecność)*

Alicja Burdzińska (2 nieobecności)

Anna Kozak (2 nieobecności)

Jacek Sterżeń (2 nieobecności)

Maria Surmacz (2 nieobecności)

Paulina Szymotowicz (2 nieobecności)

Radosław Wróblewski (2 nieobecności)**

Halina Kunicka (3 nieobecności)

Oskar Serpina (3 nieobecności)

Patryk Broszko (4 nieobecności)

Jerzy Sobolewski (4 nieobecności)

Piotr Wilczewski (4 nieobecności)

Marta Bejnar-Bejnarowicz (5 nieobecności)

Jerzy Synowiec (7 nieobecności)

Sebastian Pieńkowski (8 nieobecności)

Tomasz Rafalski (10 nieobecności)

Robert Surowiec (10 nieobecności)

Marcin Kurczyna (11 nieobecności)

Przemysław Granat (12 nieobecności)

Piotr Paluch (12 nieobecności)

Rober Anacki (28 nieobecności)

* Katarzyna Szymczak objęła mandat w 2022

** Radosław Wróblewski musiał zrzec się mandatu, gdy 16 stycznia 2024 został dyrektorem generalnym Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Pogrubioną czcionką zaznaczyliśmy radnych, którzy ubiegają się o reelekcję. Pierwsza sesja VIII kadencji rady miasta odbyła się 21 listopada 2018. Ostatnia sesja była 27 marca 2024. Jarosław Miłkowski Czytaj również:

