Popularna radna nie przyjmie trzeciego mandatu. Będzie miejskim architektem w Gorzowie

Przez ostatnie dwie kadencje Marta Bejnar-Bejnarowicz była radną miejską (była uważana za jedną z aktywniejszych). Do rady dostała się też w ostatnich wyborach samorządowych (miała być jedynym przedstawicielem Trzeciej Drogi). Mandatu, z racji zostania architektem miejskim, jednak nie obejmie.

- Dla mnie to wejście na wyższy poziom realizacji moich postulatów, czyli wejście do władzy wykonawczej. Daje mi to większą możliwość sprawczości – mówiła nam Bejnar-Bejnarowicz o swojej decyzji.