Gdzie Niemcy w Landsbergu postawili stację paliw, tam Polacy w Gorzowie postawią bloki?

Kwartał, który wytyczają ulice: Mieszka I, Roosevelta, Kosynierów Gdyńskich i Mickiewicza to jeden z bardziej charakterystycznych punktów w mieście. Jedni powinni kojarzyć go z powodu gmachu sądu okręgowego. Innym kojarzy się on pewnie z charakterystycznym budynkiem stacji paliw, która stoi niedaleko sądu.