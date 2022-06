Rusza Kozzi Film Festiwal, obfitujący w mnóstwo atrakcji. Znamy cały program oraz gości wydarzenia Jarosław Wnorowski

Od 10 do 14 czerwca w Zielonej Górze oraz w Zatoniu potrwa 8. Kozzi Film Festiwal. Co roku, inspiruje się on twórczością znanych postaci ze świata filmu, książki czy teatru. Tegorocznej edycji patronują nieżyjący kultowi aktorzy polskiego kina: Maciej Kozłowski, Barbara Krafftówna oraz Tadeusz Łomnicki. Gościem specjalnym będzie aktor filmowy i teatralny, reżyser - Jan Englert. Zapowiedzieli także swój udział: Łukasz Maciejewski, krytyk filmowy i teatralny, ks. prof. Andrzej Draguła, krytyk filmowy i teatralny, kulturoznawca, Bernd Buder - dyrektor FilmFestiwal Cottbus.